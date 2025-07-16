В Екатеринбурге построят две новые развязки и мост

Также в городе появятся дублер проспекта Космонавтов, мост и еще одна развязка.
В районе пересечения Объездной — улицы Вильгельма де Геннина — улицы Серафимы Дерябиной выполнен второй этап строительства развязки. Соединены улицы Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной.
Третий этап — возведение транспортной эстакады по Объездной дороге, которая исключит пересечение транзитных потоков и изменит схему организации движения.
В ходе анализа обстановки на перекрестках Вильгельма де Геннина — Краснолесья, Вильгельма де Геннина — Объездная — Серафимы Дерябиной — Бардина — Зоологическая установлено, что длительность разрешающего сигнала в каждой фазе работы светофорных объектов установлена в соответствии с интенсивностью потока транспорта, двигающегося по соответствующему направлению.
С 16:00 до 20:00 задействован наиболее эффективный режим работы для обеспечения приоритета въезда транспорта в Академический район со стороны центра, сообщил Екатеринбург.рф.
Дублер проспекта Космонавтов построят в Екатеринбурге. Автодорогу в обход Верхней Пышмы с подъездом к Екатеринбургу реконструируют. Работы организуют в два этапа.
На первом строители проложат четырехполосную магистраль длиной 4,3 километра, которая свяжет ЕКАД и ул. Фрезеровщиков. Через реку Пышму проложат мост, ее русло переустроят.
На протяженности дороги сделают два наземных нерегулируемых пешеходных перехода, вдоль тротуара у лесопарка «Пышминские Озерки» — велодорожку.
Проект включает создание: очистных сооружений; площадки пункта управления системой транспортной безопасности; трансформаторной подстанции. На втором этапе построят развязку для выезда из микрорайона «Изумрудный бор» на ЕКАД. Проект одобрен свердловским Управлением госэкспертизы.