В Екатеринбурге построят две новые развязки и мост

В ходе анализа обстановки на перекрестках Вильгельма де Геннина — Краснолесья, Вильгельма де Геннина — Объездная — Серафимы Дерябиной — Бардина — Зоологическая установлено, что длительность разрешающего сигнала в каждой фазе работы светофорных объектов установлена в соответствии с интенсивностью потока транспорта, двигающегося по соответствующему направлению.