Приморский край представит свои возможности на ВЭФ-2025

Одна из центральных тем павильона — патриотизм и любовь к Родине. Зона «СВО, ГО и ЧС» покажет вклад Приморья в оборону и истории героев. Экспозиция, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, расскажет о вкладе Приморья в разгром нацистов. Зона «Транспорт и логистика» с панорамными экранами покажет роль Владивостокского порта в годы войны и его современное значение.