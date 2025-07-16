Приморский край представит свои возможности на ВЭФ-2025

Экспозиция Приморья покажет регион как связующее звено между странами и культурами. Посетители узнают о проектах в туризме, логистике, промышленности и технологиях: павильон расскажет, как уникальное географическое положение и ресурсы края делают его привлекательным для бизнеса и жизни.
«Приморье лидирует в округе по количеству реализуемых инвестиционных проектов. Ключевым инструментом стратегического развития Приморья является реализация мероприятий мастер-планов шести городов. Они позволят качественно поменять городскую инфраструктуру, улучшить жизнь людей. Развитие социальной инфраструктуры ведется по линии президентской единой субсидии. Обо всем этом и расскажет павильон региона», — отметил полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Одна из центральных тем павильона — патриотизм и любовь к Родине. Зона «СВО, ГО и ЧС» покажет вклад Приморья в оборону и истории героев. Экспозиция, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, расскажет о вкладе Приморья в разгром нацистов. Зона «Транспорт и логистика» с панорамными экранами покажет роль Владивостокского порта в годы войны и его современное значение.
В разделе «Культура и туризм» представят макеты культурно-значимых объектов, таких как Владивостокская крепость и музейно-театральный комплекс. Зона «Промышленность» продемонстрирует предприятия края с помощью интерактивных голограмм, а секция «Наука» расскажет о стартапах и инновациях. Также особое внимание будет уделено спортивным достижениям края: гости увидят информацию о керлинг-центре, горнолыжном курорте в Арсеньеве и развитии водных видов спорта.
Выставка будет открыта для участников ВЭФ с 3 по 6 сентября, а для всех желающих —