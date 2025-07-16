Российским семьям с детьми увеличат налоговый вычет до ₽1 млн

Минфин России представил проект изменений в Налоговый кодекс, регламентирующих предоставление налогового вычета семьям с детьми, осуществляющим долгосрочные накопления. Соответствующая информация размещена на официальном интернет-портале ведомства.
Предложенные поправки предполагают повышение предельного размера взноса, дающего право на налоговую льготу, до одного миллиона рублей в совокупности на обоих родителей. Данная мера призвана обеспечить семьям с детьми увеличение фискальной поддержки при долгосрочном инвестировании.
Инициатива разработана для поощрения формирования долгосрочных финансовых резервов среди российских семей, в особенности имеющих несовершеннолетних детей. Увеличение объема налогового вычета должно повысить привлекательность и выгодность долгосрочных вложений.
Проект поправок в Налоговый кодекс, подготовленный Минфином, в настоящее время проходит процедуру согласования и обсуждения. Предполагается, что документ будет рассмотрен и утвержден в обозримой перспективе.
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