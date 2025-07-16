Суд отстранил временного управляющего «Башкиравтодора»

Александр Путинцев, член ассоциации арбитражных управляющих «Содружество», был назначен временным управляющим «Башкиравтодора» 3 мая 2024 года, в день начала процедуры наблюдения в отношении компании. 19 июня этого года «Сколхимпром», претендующий на роль одного из крупнейших конкурсных кредиторов «Башкиравтодора» (сумма требований превышает 721 млн руб.), подал заявление об отстранении господина Путинцева.