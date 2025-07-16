В Омске готовятся снести 11 пятиэтажек и школу под новый микрорайон

А омском департаменте архитектуры и градостроительства в начале июля завершились общественные обсуждения по проекту планировки и межевания части территории Октябрьского административного округа Омска. Речь идет о сносе старых и строительстве новых домов в районе Комсомольского городка.
Как следует из предложенных к обсуждению планов, в районе улиц 4-й Транспортной, Запорожской и Берко Цемента предполагается снести ряд многоквартирных домов, которым по 60−70 лет — 11 пятиэтажек, 10 трехэтажек и 1 двухэтажку. Некоторые дома уже признаны аварийными, остальные получат такой статус потом, их расселят, а затем снесут. Также предполагается снести и здание школы № 39, которое является аварийным.
Вместо этого планируется построить три новых жилкомплекса высотой от 14 до 20 этажей, магазины, начальную школу, детский сад, объект здравоохранения, парковку и другие объекты.
Также в проекте предусмотрена новая улица от улицы 4-й Транспортной до Запорожской.