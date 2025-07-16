В Омске готовятся снести 11 пятиэтажек и школу под новый микрорайон

Как следует из предложенных к обсуждению планов, в районе улиц 4-й Транспортной, Запорожской и Берко Цемента предполагается снести ряд многоквартирных домов, которым по 60−70 лет — 11 пятиэтажек, 10 трехэтажек и 1 двухэтажку. Некоторые дома уже признаны аварийными, остальные получат такой статус потом, их расселят, а затем снесут. Также предполагается снести и здание школы № 39, которое является аварийным.