Дома пора под снос: застройщик подал в суд на мэра Самары

ООО «РСУ-10» работает на рынке с 2009 года, известно как застройщик ЖК «Дом у самолета» на Московском шоссе, 272 ЖК «Дом у Космопорта» на ул. Дыбенко в Самаре. Владеет компанией Александр Праздников. Также он является соучредителем ООО «Ремстрой», которое уже несколько лет ведет борьбу за застройку участка рядом с территорией бывшего ипподрома, напротив ЖК «Фаворит».