Когда ждать снижения цены на квартиры: риэлтор объяснил, от чего это зависит

Россиянам рассказали, когда цены на жилье могут наконец упасть. Почетный член российской Гильдии риэлторов Константин Апрелев объяснил KP.RU, что все зависит от ключевой ставки Центробанка.
— Цены на строящееся жилье поднялись настолько, что стали выше, чем на готовое. Произошел перегрев спроса. После отмены льготной ипотеки спрос выровнялся. Особенно на фоне рыночной ипотеки, которая из-за высокой ключевой ставки Центробанка, выросла до заградительных ставок — 28−29% годовых, — уточнил эксперт.
По словам риэлтора, даже с текущей ставкой в 21% жилье остается слишком дорогим для большинства покупателей. Он отметил, что цены на недвижимость продолжают оставаться на прежнем уровне, а стоимость новостроек в некоторых случаях даже превышает цены на жилье, построенное в тех же локациях несколькими годами ранее.
— Все зависит от ключевой ставки: если она продолжит снижаться, то ипотека станет более доступной, и жилье будет дешеветь. Но если инфляция продолжит расти, то люди, пытаясь сохранить свои сбережения, начнут направлять деньги в недвижимость, — добавил Апрелев.
Кроме того, данные индекса цен ДОМ.РФ показывают, что новостройки дорожают медленнее, чем инфляция. За первые пять месяцев 2025 года новостройки подорожали на 2,9%, в то время как инфляция составила 3,6%.