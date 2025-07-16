Когда ждать снижения цены на квартиры: риэлтор объяснил, от чего это зависит

По словам риэлтора, даже с текущей ставкой в 21% жилье остается слишком дорогим для большинства покупателей. Он отметил, что цены на недвижимость продолжают оставаться на прежнем уровне, а стоимость новостроек в некоторых случаях даже превышает цены на жилье, построенное в тех же локациях несколькими годами ранее.