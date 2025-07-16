В Омской области раскрыли структуру зарплат чиновников

К указанной сумме добавляются различные надбавки. Речь идет о ежемесячном денежном поощрении (50% от оклада), почетных званиях (10% за федеральные и 5% за региональные), а также о доплате за государственные награды (до 20% за ордена), за работу с гостайной. Такая система оплаты труда действует для всех лиц, замещающих государственные должности в регионе, включая министров и заместителей губернатора.