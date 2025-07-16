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В Новосибирске снесли недостроенный ТЦ на Кирова по решению суда

Из-за нарушений снесли недостроенный торговый центр.

Источник: пресс-служба УФССП по региону

В Новосибирске под контролем судебных приставов демонтировали недостроенный торговый центр на улице Кирова, 119 — напротив Октябрьского универмага. Об этом сообщили в УФССП по региону.

Суд обязал собственника освободить участок площадью 540 кв. м. Ранее мэрия добилась через суд демонтажа объекта в течение 30 дней.

После возбуждения исполнительного производства работы по сносу начались, но были приостановлены. Руководителя компании привлекли к административной ответственности, и установили новый срок. В итоге здание полностью демонтировали за два дня.