В РФ стали завозить больше южнокорейских автомобилей

По данным южнокорейской статистической службы, проанализированным РИА «Новости», импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию в июне текущего года продемонстрировал почти двукратный рост по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Совокупный объем закупок за первое полугодие увеличился в 1,4 раза.