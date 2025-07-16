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В РФ стали завозить больше южнокорейских автомобилей

По данным южнокорейской статистической службы, проанализированным РИА «Новости», импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию в июне текущего года продемонстрировал почти двукратный рост по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

По данным южнокорейской статистической службы, проанализированным РИА «Новости», импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию в июне текущего года продемонстрировал почти двукратный рост по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Совокупный объем закупок за первое полугодие увеличился в 1,4 раза.

Стоимостной объем поставок легковых автомобилей из Южной Кореи в РФ за июнь достиг 84,7 миллиона долларов США. Этот показатель превышает прошлогодний уровень в 1,8 раза.

Однако в месячной динамике корейский экспорт авто в Россию второй месяц подряд показывает отрицательную динамику. По итогам июня сокращение составило 1,3%.

Наибольшую долю в июньском импорте заняли автомобили с бензиновым двигателем рабочим объемом 1,5−3 литра (63,8 млн долларов), дизельные модели (15,7 млн долларов) и машины с бензиновым мотором до 1,5 литра (5,1 млн долларов).

США сохраняют лидерство по закупкам южнокорейских автомобилей, значительно опередив другие страны. Россия за год переместилась с 15-го на 12-е место в этом рейтинге.

Общий импорт легковых автомобилей из Южной Кореи в РФ за январь-июнь составил 417 миллионов долларов, что на 40% выше показателя аналогичного периода предыдущего года. Совокупные поставки за весь 2024 год достигли 588,8 миллиона долларов.

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