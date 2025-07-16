Россия в два раза увеличила закупки корейских автомобилей

В России в июне увеличилось количество авто из Южной Кореи.
Импорт легковых автомобилей из Южной Кореи в Россию в июне 2025 года увеличился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из данных Корейской статистической службы.
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«Импорт Россией автомобилей из Южной Кореи в июне этого года взлетел почти вдвое по сравнению с июнем прошлого года, а суммарные их закупки за полугодие выросли в 1,4 раза», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на статистику. По оценкам агентства, объем поставок корейских автомобилей в Россию в июне достиг 84,7 миллиона долларов, что на 80% превышает показатели июня 2024 года.
Всего по итогам первого полугодия Россия импортировала из Южной Кореи легковых машин на 417 миллионов долларов, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Основную часть импорта составили автомобили с бензиновыми двигателями объемом от полутора до трех литров (63,8 миллиона долларов), дизельными моторами аналогичного объема (15,7 миллиона долларов), а также с бензиновыми двигателями до 1,5 литра (5,1 миллиона долларов). При этом Россия поднялась с 15-го на 12-е место среди крупнейших покупателей южнокорейских автомобилей за год.
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Во втором квартале зафиксировано небольшое снижение экспорта: объемы поставок из Южной Кореи в РФ в июне сократились на 1,3% по сравнению с маем и это стало вторым месяцем снижения подряд. Среди лидеров по импорту корейских автомобилей остаются США (2,7 миллиарда долларов), Канада (518,8 миллиона), Великобритания (268,3 миллиона), Австралия (229,9 миллиона) и Киргизия (227,5 миллиона).