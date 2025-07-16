Россия в два раза увеличила закупки корейских автомобилей

Всего по итогам первого полугодия Россия импортировала из Южной Кореи легковых машин на 417 миллионов долларов, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Основную часть импорта составили автомобили с бензиновыми двигателями объемом от полутора до трех литров (63,8 миллиона долларов), дизельными моторами аналогичного объема (15,7 миллиона долларов), а также с бензиновыми двигателями до 1,5 литра (5,1 миллиона долларов). При этом Россия поднялась с 15-го на 12-е место среди крупнейших покупателей южнокорейских автомобилей за год.