В Волгоградской области с 2026 года начнут внедрять цифровые деньги

«Цифровой рубль — это новая форма российских денег, которую выпускают в дополнение к существующим наличным и безналичным, — добавили эксперты. — Она поможет сделать расчеты быстрее, безопаснее и прозрачнее. Пользоваться ею или нет, человек будет решать сам».