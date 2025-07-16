В Волгоградской области с 2026 года начнут внедрять цифровые деньги

В России, в том числе в Волгоградской области, появятся новые методы расчетов.
По данным Банка России, одним из ключевых нововведений станет внедрение универсального QR-кода. В магазине можно будет его отсканировать и выбрать подходящий способ оплаты.
Сейчас проходит тестирование новой технологии, а банки готовят необходимую инфраструктуру. Планируется, что широкое внедрение цифрового рубля начнется с 1 сентября 2026 года.
С этой даты россияне смогут открывать цифровые кошельки, а также оплачивать товары и услуги, делать переводы и другие операции.
В ТГ-канале Банка России отметили, что цифровой рубль — это не замена наличного и безналичного расчета. Зарплаты и соцвыплаты не собираются автоматически переводить в такой формат.
«Цифровой рубль — это новая форма российских денег, которую выпускают в дополнение к существующим наличным и безналичным, — добавили эксперты. — Она поможет сделать расчеты быстрее, безопаснее и прозрачнее. Пользоваться ею или нет, человек будет решать сам».