Обновленную набережную в районе яхт-клуба в Хабаровске планируют сдать к 1 августа

Строительство IV этапа хабаровской набережной в районе яхт-клуба подходит к концу. Сейчас там завершаются дноуглубительные работы, которые позволят судам подходить к причальной зоне. Накануне ход работ проинспектировал и.о. заместителя председателя правительства края по вопросам строительства Алексей Колеватых, сообщает ИА AmurMedia.
— Работа налажена и идет круглосуточно. Подрядная организация затянула с этими работами и сейчас мы всячески ускоряем сроки сдачи. Если раньше директивный срок ввода этого этапа составлял 1 сентября, то с подрядной организацией мы сформировали график выполнения работ до 1 августа, — рассказал и.о. заместителя председателя правительства края по вопросам строительства Алексей Колеватых.
Ход работ отслеживают в ежедневном режиме. После завершения всех этапов строительства, на обновленной набережной установят новые спортивные объекты. Так, на территории появятся памп-парк, тренажеры, напольные шахматы, воркаут-зону.
— Сделаем все для того, чтобы стадион был местом притяжения для спортсменов, для любителей активного образа жизни. Сегодня такая потребность у жителей Хабаровского края есть: все хотят быть здоровыми и сильными. И мы, при поддержке нашего губернатора Дмитрия Демешина, стараемся реализовать эту потребность, — отметил министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, параллельно начинается V этап реконструкции набережной: от Речного вокзала до сооружений «Водоканала». Территорию уже начали ограждать, скоро начнутся строительные работы.
На новой территории разместятся автомобильная парковка, зона тихого отдыха, площадка для выступлений, беговые и велосипедные дорожки и многое другое.
Доступ к причалу остается открытым — для этого организован коридор. Работы планируют завершить в конце 2026 года.