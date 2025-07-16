Обновленную набережную в районе яхт-клуба в Хабаровске планируют сдать к 1 августа

— Сделаем все для того, чтобы стадион был местом притяжения для спортсменов, для любителей активного образа жизни. Сегодня такая потребность у жителей Хабаровского края есть: все хотят быть здоровыми и сильными. И мы, при поддержке нашего губернатора Дмитрия Демешина, стараемся реализовать эту потребность, — отметил министр спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.