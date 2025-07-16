В Красноярске на улице Конституции СССР приступили к разработке котлована метро

В Красноярске продолжается строительство притоннельных сооружений будущего метротрама — вентиляционных шахт и аварийных выходов — между станциями «Улица Шахтеров» и «Улица Карла Маркса». Пресс-служба подземки сообщила, что на Конституции СССР специалисты приступили к разработке котлована глубиной 25 метров.
Кроме того, между Полярной и Юрия Гагарина появится котлован глубиной 40 метров. Строители уже на отметке 25 метров.
Напомним, что в конце июня на будущей станции метро «Площадь Революции» приступили к монтажу ТМПК «Ирина».
«Ирина» носит имя Ирины Гусенцевой, шахтера на Артемовском руднике. Она стала сменным буровым мастером сразу после школы и всю войну работала в забое на буровом станке.
Первая ветка красноярского метро должна заработать в 2026 году. Она будет идти от улицы Высотной до Шахтеров.