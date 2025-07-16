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Макгрегор: отказ стран от доллара в торговле создаёт риск изоляции США

Полковник Макгрегор напомнил, что ряд государств переходят на расчёты друг с другом в собственных валютах.

Источник: Аргументы и факты

Угроза изоляции нависает над Соединёнными Штатами из-за отказа стран от американского доллара в торговых операциях, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

Он уточнил, что ряд государств переходят на расчёты друг с другом в собственных валютах.

«Япония и Китай, Россия и Китай, Иран и Китай. Они уходят от доллара, и Америка оказывается в изоляции», — написал полковник на своей странице в социальной сети X*.

Напомним, в январе российский президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от использования доллара. Глава государства напомнил, что предыдущая администрация США сама создала препятствия для использования американской валюты в расчётах РФ.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.