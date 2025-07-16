Угроза изоляции нависает над Соединёнными Штатами из-за отказа стран от американского доллара в торговых операциях, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Он уточнил, что ряд государств переходят на расчёты друг с другом в собственных валютах.
«Япония и Китай, Россия и Китай, Иран и Китай. Они уходят от доллара, и Америка оказывается в изоляции», — написал полковник на своей странице в социальной сети X*.
Напомним, в январе российский президент Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от использования доллара. Глава государства напомнил, что предыдущая администрация США сама создала препятствия для использования американской валюты в расчётах РФ.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.