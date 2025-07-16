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В Омске вновь наблюдается рост цен на бензин

Стоимость выросла на нескольких крупных автозаправочных станциях города.

Источник: Om1 Омск

В Омске вновь подорожало топливо. Цены на бензин выросли на нескольких крупных автозаправочных станциях города. Так, на «Топлайн» стоимость литра АИ-92 увеличилась с 54,72−55,72 рубля до 54,9−55,9 рубля. Бензин марки АИ-92 Reactive теперь стоит 55,9−56,35 рубля, А-95 — 59,4−60,4 рубля, а АИ-95 Reactive — 60,4 рубля.

Изменения коснулись и «Газпромнефти». Здесь АИ-92 теперь можно купить за 54,39−55,36 рубля, А-95 — за 58,9−59,85 рубля, а G-95 — за 59,9−60,85 рубля.

Не осталась в стороне и сеть «ТрансСиб», где литр АИ-92 стоит 54,7 рубля, а АИ-95 — 59,2 рубля.

Цены на топливо в Омской области на 15 июля:

На АЗС «Топлайн»:

  • А-92: 54,9−55,9 рубля.
  • АИ-92 Reactive: 55,9−56,35 рубля.
  • А-95: 59,4−60,4 рубля.
  • АИ-95 Reactive: 60,4 рубля.
  • А-98: 76,1 рубля.
  • Газ: 20,25−22,25 рубля.
  • ДТ: 71,01−72,11 рубля.
  • Метан: 27,93−28,12 рубля.

На АЗС «Юнигаз»:

  • А-92 UNI: 55,27 рубля.
  • А-92 «Евро»: 54,72 рубля.
  • А-95 UNI: 60,22 рубля.
  • АИ-98 UNI: 75,92 рубля.
  • Газ: 20,25 рубля.
  • ДТм «Евро»: 71,02 рубля.

На АЗС «Газпромнефть»:

  • А-92: 54,39−55,36 рубля.
  • А-95: 58,9−59,85 рубля.
  • G-95: 59,9−60,85 рубля.
  • G-100: 77,1−77,55 рубля.
  • ДТ: 70,5−71,47 рубля.
  • Газ: 20,25−20,5 рубля.
  • КПГ: 27,57−27,93 рубля.

На АЗС «Татнефть»:

  • АИ-92: 54,42−55,1 рубля.
  • АИ-95: 58,87−59,95 рубля.
  • ДТ: 69,95−71 рубля.

На АЗС «ТрансСиб»:

  • АИ-92: 54,7 рубля.
  • АИ-95: 59,2 рубля.
  • ДТ: 69,9 рубля.