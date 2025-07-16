В Омске вновь наблюдается рост цен на бензин

В Омске вновь подорожало топливо. Цены на бензин выросли на нескольких крупных автозаправочных станциях города. Так, на «Топлайн» стоимость литра АИ-92 увеличилась с 54,72−55,72 рубля до 54,9−55,9 рубля. Бензин марки АИ-92 Reactive теперь стоит 55,9−56,35 рубля, А-95 — 59,4−60,4 рубля, а АИ-95 Reactive — 60,4 рубля.