В Омске вновь наблюдается рост цен на бензин

В Омске вновь подорожало топливо. Цены на бензин выросли на нескольких крупных автозаправочных станциях города. Так, на «Топлайн» стоимость литра АИ-92 увеличилась с 54,72−55,72 рубля до 54,9−55,9 рубля. Бензин марки АИ-92 Reactive теперь стоит 55,9−56,35 рубля, А-95 — 59,4−60,4 рубля, а АИ-95 Reactive — 60,4 рубля.
Изменения коснулись и «Газпромнефти». Здесь АИ-92 теперь можно купить за 54,39−55,36 рубля, А-95 — за 58,9−59,85 рубля, а G-95 — за 59,9−60,85 рубля.
Не осталась в стороне и сеть «ТрансСиб», где литр АИ-92 стоит 54,7 рубля, а АИ-95 — 59,2 рубля.
Цены на топливо в Омской области на 15 июля:
На АЗС «Топлайн»:
- А-92: 54,9−55,9 рубля.
- АИ-92 Reactive: 55,9−56,35 рубля.
- А-95: 59,4−60,4 рубля.
- АИ-95 Reactive: 60,4 рубля.
- А-98: 76,1 рубля.
- Газ: 20,25−22,25 рубля.
- ДТ: 71,01−72,11 рубля.
- Метан: 27,93−28,12 рубля.
На АЗС «Юнигаз»:
- А-92 UNI: 55,27 рубля.
- А-92 «Евро»: 54,72 рубля.
- А-95 UNI: 60,22 рубля.
- АИ-98 UNI: 75,92 рубля.
- Газ: 20,25 рубля.
- ДТм «Евро»: 71,02 рубля.
На АЗС «Газпромнефть»:
- А-92: 54,39−55,36 рубля.
- А-95: 58,9−59,85 рубля.
- G-95: 59,9−60,85 рубля.
- G-100: 77,1−77,55 рубля.
- ДТ: 70,5−71,47 рубля.
- Газ: 20,25−20,5 рубля.
- КПГ: 27,57−27,93 рубля.
На АЗС «Татнефть»:
- АИ-92: 54,42−55,1 рубля.
- АИ-95: 58,87−59,95 рубля.
- ДТ: 69,95−71 рубля.
На АЗС «ТрансСиб»:
- АИ-92: 54,7 рубля.
- АИ-95: 59,2 рубля.
- ДТ: 69,9 рубля.