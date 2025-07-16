Российский импорт южнокорейских автомобилей вырос почти вдвое

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что по запросу командования Вооружённых Сил страны списанные автомобили из государственных учреждений будут отправляться в зону специальной операции. Хотя некоторые из этих машин могут быть использованы всего один раз, их применение принесёт больше пользы для страны, чем их реализация на рынке.