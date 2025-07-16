Политолог Перейра: Бразилия упрочнит сотрудничество с РФ из-за тарифов США

Тарифы США в отношении Бразилии формируют основу для укрепления ее связей с Россией, считает бразильский политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Эден Перейра.
«РФ будет занимать все более важное место в качестве стратегического партнера во внешней политике Бразилии», — отметил политолог в комментарии информагентству ТАСС.
По словам Перейры, Вашингтон уже перестал быть основным экономическим партнером Бразилиа.
«Судя по первоначальному ответу президента, могу с уверенностью сказать, что государство вряд ли поддастся шантажу и вмешательству США. Это даст Бразилии возможность расширить сотрудничество с БРИКС», — добавил профессор.
Уточним, с 1 августа в Штатах начнет действовать импортная пошлина в размере 50% на все товары из Бразилии.