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Политолог Перейра: Бразилия упрочнит сотрудничество с РФ из-за тарифов США

По мнению профессора, Москва будет становиться все более важным стратегическим партнером Бразилиа.

Источник: Аргументы и факты

Тарифы США в отношении Бразилии формируют основу для укрепления ее связей с Россией, считает бразильский политолог, профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Эден Перейра.

«РФ будет занимать все более важное место в качестве стратегического партнера во внешней политике Бразилии», — отметил политолог в комментарии информагентству ТАСС.

По словам Перейры, Вашингтон уже перестал быть основным экономическим партнером Бразилиа.

«Судя по первоначальному ответу президента, могу с уверенностью сказать, что государство вряд ли поддастся шантажу и вмешательству США. Это даст Бразилии возможность расширить сотрудничество с БРИКС», — добавил профессор.

Уточним, с 1 августа в Штатах начнет действовать импортная пошлина в размере 50% на все товары из Бразилии.