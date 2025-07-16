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Россия нарастила поставки морепродуктов в Казахстан почти в 1,5 раза

Львиную долю экспорта составили крабы и креветки.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 16 июл — Sputnik. Россия в мае нарастила поставки морепродуктов в Казахстан в годовом выражении почти в 1,5 раза — до 944,2 тысячи долларов.

Львиную долю поставок — 79% составили ракообразные. Это такие виды как крабы и креветки. Еще 21% пришелся на моллюсков, а оставшаяся незначительная доля — на остальные деликатесы вроде морских ежей.

При этом, поставки рыбы по сравнению с маем 2024 года снизились на 17%, до 2,26 миллиона долларов.

В основном Казахстан закупает у России мороженую рыбу — на нее в мае этого года пришлось почти 50% отгрузок. Также заметная доля была у рыбного филе — 26%, и рыбных деликатесов — копченых, соленых и прочих. Это еще порядка 20%.