Россия нарастила поставки морепродуктов в Казахстан почти в 1,5 раза

АСТАНА, 16 июл — Sputnik. Россия в мае нарастила поставки морепродуктов в Казахстан в годовом выражении почти в 1,5 раза — до 944,2 тысячи долларов.
Львиную долю поставок — 79% составили ракообразные. Это такие виды как крабы и креветки. Еще 21% пришелся на моллюсков, а оставшаяся незначительная доля — на остальные деликатесы вроде морских ежей.
При этом, поставки рыбы по сравнению с маем 2024 года снизились на 17%, до 2,26 миллиона долларов.
В основном Казахстан закупает у России мороженую рыбу — на нее в мае этого года пришлось почти 50% отгрузок. Также заметная доля была у рыбного филе — 26%, и рыбных деликатесов — копченых, соленых и прочих. Это еще порядка 20%.