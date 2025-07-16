Цены в Приморье выросли в туристический сезон: что подорожало сильнее всего

«Основной вклад в инфляцию внесло подорожание продуктов питания и сезонных услуг, связанных с туризмом и отдыхом», — сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на данные Приморскстата.
Наибольший рост цен зафиксирован в продовольственном сегменте. Рекордсменом стали лимоны, стоимость которых за месяц увеличилась на 22%. Орехи, замороженные ягоды и детское питание подорожали на 3−5%. Молочная продукция также показала заметный рост: детские смеси, сметана и йогурты выросли в цене на 2−4%.
Противоположная тенденция наблюдалась в овощном сегменте. Огурцы, томаты и болгарский перец стали дешевле на 9−18%, что привело к общему удешевлению овощей на 6%. Однако картофель пошел против тренда, подорожав на 11%.
Туристический сезон существенно повлиял на стоимость услуг. Гостиницы подняли тарифы на 11%, музейные билеты — на 8%, а санаторно-курортный отдых стал дороже на 7%. Аренда двухкомнатных квартир выросла на 3%.
Непродовольственные товары, напротив, показали снижение цен. Бытовая техника, товары личной гигиены и детские велосипеды подешевели на 3−5%.
Напомним, ранее ЦБ России приводил данные о росте инфляции в Приморье по итогам мая. Сильнее всего тогда дорожали транспорт и отели.