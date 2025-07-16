Цены в Приморье выросли в туристический сезон: что подорожало сильнее всего

ВЛАДИВОСТОК, 16 июля, ФедералПресс. Потребительские цены в Приморском крае в июне 2025 года выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении рост составил 9,7%, что свидетельствует о сохранении высокой инфляционной динамики в регионе.