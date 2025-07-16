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Исторический максимум энергопотребления зафиксирован в Ростовской области

14 июля этот показатель составил 3518 МВт.

Источник: Reuters

Исторический максимум энергопотребления зафиксирован в Ростовской области. Об этом сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

14 июля этот показатель составил 3518 МВт. Предыдущий рекорд был побит днём ранее и составил 3487 МВт.

«Сейчас главное — пройти пик нагрузок и не допустить масштабных сбоев», — подчеркнул врио губернатора Ростовской области.

Он пояснил: аномальная жара стала причиной аварийных отключений. Снабжающие компании должны сделать всё возможное, чтобы стабилизировать подачу электроэнергии.