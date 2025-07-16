Россия заняла четвертое место в топ-5 экономик мира

Россия сохранила четвертое место среди крупнейших экономик мира по результатам 2024 года, одновременно удвоив отрыв от следующей за ней страны.
К такому заключению пришло РИА «Новости» на основании данных, опубликованных Всемирным банком. Анализ основан на объеме ВВП, исчисленного по паритету покупательной способности (ППС), который учитывает актуальные ценовые показатели внутри государственных экономик.
Согласно расчетам Всемирного банка, масштаб российской экономики в пересчете по ППС в 2024 году достиг 6,92 трлн долларов, тогда как годом ранее составлял 6,45 трлн. Это обеспечило государству сохранение четвертой позиции в перечне крупнейших хозяйственных систем.
Япония осталась на пятом месте: ее ВВП увеличился до 6,4 трлн долларов с 6,25 трлн в 2023 году. Разница в объемах ВВП между Японией и Россией возросла в два раза, составив 514 млрд долларов против 264 млрд годом ранее.
Первые три позиции заняли Китай (38,2 трлн долларов), США (29,2 трлн) и Индия (16,2 трлн). В десятку лидеров также вошли Германия (6 трлн), Бразилия (4,7 трлн), Индонезия (4,7 трлн), Франция (4,2 трлн) и Великобритания (4,2 трлн).
Данный результат свидетельствует о сохранении российской экономикой устойчивости перед лицом внешних ограничений и глобальной конкурентной среды.
Ранее официальный представитель МВФ Джули Козак анонсировала планы фонда по пересмотру прогноза роста ВВП России в текущем году в сторону понижения.
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