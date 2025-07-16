Россия заняла четвертое место в топ-5 экономик мира

Япония осталась на пятом месте: ее ВВП увеличился до 6,4 трлн долларов с 6,25 трлн в 2023 году. Разница в объемах ВВП между Японией и Россией возросла в два раза, составив 514 млрд долларов против 264 млрд годом ранее.