Российская экономика увеличила отрыв от Японии вдвое

Согласно опубликованным данным, по итогам 2024 года объем российской экономики по ППС составил 6,92 триллиона долларов, что на 470 миллиардов превышает показатель предыдущего года (6,45 триллиона долларов). Об этом пишет РИА Новости. Особое внимание экспертов привлекло увеличение разрыва между Россией и Японией. Если в 2023 году разница между экономиками двух стран составляла 264 миллиарда долларов, то по итогам 2024 года этот показатель вырос почти вдвое и достиг 514 миллиардов долларов. Япония, сохранившая пятое место, увеличила ВВП по ППС до 6,4 триллиона долларов против 6,25 триллиона годом ранее.