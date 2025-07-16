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«Уралбиофарм» запустит производство за 5 млрд в «Титановой долине»

«Уралбиофарм» построит фармпроизводство в «Титановой долине» с инвестициями 5 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

Новое производство лекарственных препаратов и биологически активных добавок на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» создаст фармацевтическая компания «Уралбиофарм» в Свердловской области. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин в своем telegram-канале.

— На площадке особой экономической зоны в Патрушах разместится новое производство лекарств и БАДов. Участок порядка четырех гектаров, — написал Дмитрий Ионин.

Планируется, что производство будет выпускать 47 видов лекарств по международным непатентованным наименованиям (МНН) и 53 наименования БАДов.

Для разработки новых технологий компания заключила соглашения с Уральским федеральным университетом и Российским химико-технологическим университетом имени Менделеева. Документы были подписаны в рамках выставки «ИННОПРОМ».

В настоящее время Министерство инвестиций и развития Свердловской области помогает предприятию подготовить документы для получения статуса резидента ОЭЗ, что позволит воспользоваться налоговыми льготами и другими преференциями. Общий объем инвестиций в проект составит пять миллиардов рублей.