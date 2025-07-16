«Уралбиофарм» запустит производство за 5 млрд в «Титановой долине»

В настоящее время Министерство инвестиций и развития Свердловской области помогает предприятию подготовить документы для получения статуса резидента ОЭЗ, что позволит воспользоваться налоговыми льготами и другими преференциями. Общий объем инвестиций в проект составит пять миллиардов рублей.