Учителя из Калининграда, Черняховска и Балтийска получили жилищные сертификаты

В Калининградской области шесть учителей получили жилищные сертификаты в размере 2,5 млн рублей. Документы во вторник, 15 июля, им вручил губернатор Алексей Беспрозванных, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В числе обладателей сертификатов — учитель английского языка гимназии № 7 Балтийска Светлана Кириллова, учитель биологии школы № 6 Калининграда Ирина Буздина, учитель химии «Школы будущего» Вероника Таран, учитель истории и обществознания школы № 25 Калининграда Анна Доблер, учитель английского языка лицея № 7 Черняховска Мария Иванина, учитель английского языка лицея № 18 Калининграда Виктория Матвеева.
Всего в 2025 году педагогам выдано 22 жилищных сертификата. С 2021 года обладателями документов стали 146 учителей.
В Калининградской области вручены первые жилищные сертификаты работникам сферы соцзащиты.