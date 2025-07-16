Застройщик «РСУ-10» подал в суд на мэра Самары Ивана Носкова из-за бездействия

В Самаре разгорается конфликт между застройщиком и городскими властями. Компания «РСУ-10» подала в суд на мэра Ивана Носкова, обвиняя его в бездействии.
Суть спора — выполнение договора о развитии территории возле Губернского рынка (между улицами Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской). Соглашение подписали ещё в январе 2019 года, но первый этап работ забуксовал.
Застройщик требует:
— признать аварийными два дома на Буянова (№ 113 и 115В);
— реконструировать здание на углу Буянова и Ульяновской (№ 117/91);
— изъять квартиры и землю под снос для городских нужд.
Что именно хотят построить — пока загадка. В 2020 году «РСУ-10» предлагала 57-метровую высотку, но проект не согласовали из-за протестов жителей и мэрии.
Сейчас суд должен решить, обязан ли мэр выполнять требования застройщика. Дело может затянуться — подобные споры в Самаре редко решаются быстро.
Ранее мы писали о том, что в Самаре предстанет перед судом застройщик ЖК «Космолет» Михаил Жуков.
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