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Застройщик «РСУ-10» подал в суд на мэра Самары Ивана Носкова из-за бездействия

В Самаре разгорается конфликт между застройщиком и городскими властями.

В Самаре разгорается конфликт между застройщиком и городскими властями. Компания «РСУ-10» подала в суд на мэра Ивана Носкова, обвиняя его в бездействии.

Суть спора — выполнение договора о развитии территории возле Губернского рынка (между улицами Ульяновской, Никитинской, Буянова и Вилоновской). Соглашение подписали ещё в январе 2019 года, но первый этап работ забуксовал.

Застройщик требует:

— признать аварийными два дома на Буянова (№ 113 и 115В);

— реконструировать здание на углу Буянова и Ульяновской (№ 117/91);

— изъять квартиры и землю под снос для городских нужд.

Что именно хотят построить — пока загадка. В 2020 году «РСУ-10» предлагала 57-метровую высотку, но проект не согласовали из-за протестов жителей и мэрии.

Сейчас суд должен решить, обязан ли мэр выполнять требования застройщика. Дело может затянуться — подобные споры в Самаре редко решаются быстро.

Ранее мы писали о том, что в Самаре предстанет перед судом застройщик ЖК «Космолет» Михаил Жуков.

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