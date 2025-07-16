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На бульваре Архитекторов в Омске установят почти 200 светофоров

Светофоры для пешеходов сделают регулируемыми.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о процессе установки новых светофоров на бульваре Архитекторов. По словам градоначальника, на обновленной улице появится в общей сложности 190 светофорных объектов. Причем 62 из них уже смонтированы.

«Важно, что все пешеходные переходы бульвара будут регулируемые. Для их обустройства используют светофоры типа П1, которые устанавливают в комплексе со специальными вызывными табло», — отметил Сергей Шелест.

Кроме того, подрядчик наметил основные контрольные точки на проезжей части, по которым в дальнейшем будет выполнена разметка. Разделительные полосы движения, пешеходные переходы, парковочные места будут обзначены с помощью термопластика.