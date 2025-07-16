Россия вдвое увеличила отрыв от экономики Японии: подробнее

Согласно данным Всемирного банка, в 2024 году объем российской экономики по паритету покупательной способности вырос 6,92 трлн долларов, а это выше, чем годом ранее — 6,45 трлн долларов. За счет этого Россия остается на четвертом месте среди крупнейших экономик мира.