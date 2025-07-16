Россия вдвое увеличила отрыв от экономики Японии: подробнее

Россия сохранила позицию четвертой экономики в мировом рейтинге крупнейших экономик. При этом отрыв от ближайшего конкурента увеличился в два раза. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Всемирного банка.
Согласно данным Всемирного банка, в 2024 году объем российской экономики по паритету покупательной способности вырос 6,92 трлн долларов, а это выше, чем годом ранее — 6,45 трлн долларов. За счет этого Россия остается на четвертом месте среди крупнейших экономик мира.
Япония остается на пятом месте. ВВП этой страны выросло до 6,4 трлн долларов с 6,25 трлн в прошлом году, а отставание от России увеличилось вдвое — до 514 млрд долларов.
Лидером в списке крупнейших экономик мира оказался Китай с ВВП около 38,2 трлн долларов. В тройке также отмечены США (29,2 трлн долларов) и Индия (16,2 трлн долларов).
Мировой ВВП в номинальном выражении увеличился до 197,4 трлн долларов с 185,9 трлн в 2023 году.
Напомним, в 2024 году Всемирный банк внес Россию в список стран, население в которых обеспечено высоким уровнем доходов. Прежде РФ была в категории государств, где граждане получают доходы на уровне «выше среднего».