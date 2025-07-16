Самарцы могут улететь в Геленджик с пересадкой

С 18 июля после долгого перерыва аэропорт Геленджика снова начнет принимать рейсы. Еще один аэропорт на Черноморском побережье, казалось бы, должен сделать отдых более доступным. Но сколько будет стоить перелет из Самары в Геленджик? И сколько времени он займет? Рассказываем.
Прямых рейсов из Самары в Геленджик нет, и неизвестно — появятся ли они. Агрегаторы пока предлагают рейсы с пересадкой по этому маршруту. Из Самары предлагают вылететь в 06.55 по местному времени, добраться до Шереметьево, подождать три с лишним часа и пересесть на рейс до Геленджика. Общее время в пути составит чуть больше девяти часов, а стоит такой билет — больше 51 тысяч на человека в одну сторону, и это без багажа.
Можно составить и более сложные маршруты — со сменой аэропорта и повторной регистрацией. Для этого придется покупать билеты у разных авиакомпаний. Они будут дешевле, но и времени на такой перелет уйдет намного больше — от 17 часов.