Самарцы могут улететь в Геленджик с пересадкой

Прямых рейсов из Самары в Геленджик нет, и неизвестно — появятся ли они. Агрегаторы пока предлагают рейсы с пересадкой по этому маршруту. Из Самары предлагают вылететь в 06.55 по местному времени, добраться до Шереметьево, подождать три с лишним часа и пересесть на рейс до Геленджика. Общее время в пути составит чуть больше девяти часов, а стоит такой билет — больше 51 тысяч на человека в одну сторону, и это без багажа.