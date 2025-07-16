В июле в Татарстане зафиксирован рекорд энергопотребления на фоне жары

Максимум потребления мощности был зафиксирован в республике 10 июля в 13:00, когда показатель потребления составил 4 580 МВт. Это превышает предыдущий рекорд, зарегистрированный 5 июля 2024 года, на 261 МВт.
Этим летом пять объединенных энергосистем (ОЭС Востока, Средней Волги, Центра, Северо-Запада, Юга) и 17 территориальных энергосистем набрали рекордные показатели энергопотребления. Это объясняется высокими летними температурами.
По данным Гидрометцентра Татарстана, 10 июля в регионе температура воздуха достигла +34°. Сегодня в республике ожидается до +27°.