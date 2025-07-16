Какая из услуг в сфере недвижимости наиболее востребована в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Среди услуг, связанных с недвижимым имуществом, в Узбекистане больше всего востребована аренда, сообщает Национальный комитет по статистике.
«За январь — май 2025 года объем услуг, связанных с недвижимым имуществом, достиг 9,8 трлн сумов», — говорится в сообщении.
Этот показатель по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился на 11,9%.
«Услуги по сдаче в аренду (внаем) и управлению собственным или арендуемым недвижимым имуществом занимают 94,6% от общего объема этих услуг», — говорится в сообщении.
Доля услуг:
- по купле-продаже движимого и недвижимого имущества составила 2,7%;
- по управлению недвижимостью, оказываемых за вознаграждение или на договорной основе, — 1,8%;
- оказываемых агентствами недвижимости или на договорной основе — 0,9%.