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Какая из услуг в сфере недвижимости наиболее востребована в Узбекистане

Национальный комитет по статистике опубликовал данные за январь — май 2025 года.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Среди услуг, связанных с недвижимым имуществом, в Узбекистане больше всего востребована аренда, сообщает Национальный комитет по статистике.

«За январь — май 2025 года объем услуг, связанных с недвижимым имуществом, достиг 9,8 трлн сумов», — говорится в сообщении.

Этот показатель по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом увеличился на 11,9%.

«Услуги по сдаче в аренду (внаем) и управлению собственным или арендуемым недвижимым имуществом занимают 94,6% от общего объема этих услуг», — говорится в сообщении.

Доля услуг:

  • по купле-продаже движимого и недвижимого имущества составила 2,7%;
  • по управлению недвижимостью, оказываемых за вознаграждение или на договорной основе, — 1,8%;
  • оказываемых агентствами недвижимости или на договорной основе — 0,9%.