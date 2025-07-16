Россиянам подсказали, что делать в случае затопления автомобиля

Накануне Москву накрыли ливни, в результате чего автомобили горожан порой оказывались затоплены. В беседе с «Российской газетой» автомобильный эксперт Юлия Трушкова рассказала, что делать в случае затопления машины.
Как заметила собеседница издания, если вода доходит до нижней кромки бампера, можно двигаться, но очень медленно, поскольку вода может попасть в ремни и генератор. Главным в этом случае, по словам эксперта, стараться не создавать волну и не давать воде зачерпнуться в воздухозаборник. Если вода доходит до порогов, то это уже серьезная граница, предупредила Трушкова. Она подчеркнула, что при этом начинает страдать электрика, особенно при низкой посадке машины, также высок риск попадания воды в салон, коробку передач и дифференциалы у полноприводных машин. В данной ситуации собеседница издания советует не ехать на автомобиле.
Эксперт обратила внимание на то, что если вода оказалась выше порогов и ближе к капоту, то это уже критическая ситуация, и машина может заглохнуть в воде. Трушкова предупредила, что запуск двигателя после этого несет опасность, ведь вода почти наверняка попадет в воздухозаборник, мотор или электронный блок управления (ЭБУ), поэтому транспортное средство лучше эвакуировать.
Если обстоятельства вынуждают двигаться по затопленной дороге, собеседница издания рекомендует ехать очень медленно, чтобы не создавать волну, придерживаться середины дороги, где уровень воды, как правило ниже, не останавливаться в воде, чтобы двигатель не заглох, а также ехать на первой передаче с устойчивыми оборотами, избегая резких ускорений и торможений. После проезда Трушкова посоветовала несколько раз нажать педаль тормоза для просушки тормозных дисков и колодок.
Эксперт указала, что если машину затопило на стоянке, не следует пытаться завести двигатель, нужно проверить воздушный фильтр, и если он влажный или мокрый, то высока вероятность гидроудара. Также собеседница издания указала, что следует проверить масло на щупе, и если оно стало мутным, светлым, с эмульсией, то это говорит о том, что в картер попала вода. Трушкова продолжила, что затем нужно отключить аккумулятор, чтобы не дать току пройти по мокрой проводке.
Собеседница издания добавила, что после всех этих шагов необходимо организовать эвакуацию в сервис, где можно будет снять свечи, проверить компрессию, провести эндоскопию цилиндров и исключить попадание воды в ДВС.
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