Россиянам подсказали, что делать в случае затопления автомобиля

Как заметила собеседница издания, если вода доходит до нижней кромки бампера, можно двигаться, но очень медленно, поскольку вода может попасть в ремни и генератор. Главным в этом случае, по словам эксперта, стараться не создавать волну и не давать воде зачерпнуться в воздухозаборник. Если вода доходит до порогов, то это уже серьезная граница, предупредила Трушкова. Она подчеркнула, что при этом начинает страдать электрика, особенно при низкой посадке машины, также высок риск попадания воды в салон, коробку передач и дифференциалы у полноприводных машин. В данной ситуации собеседница издания советует не ехать на автомобиле.