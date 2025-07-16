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Правительство рассмотрит вопрос о переименовании кишиневского аэропорта

Вопрос о присвоении аэропорту Кишинева имени Евгения Доги обсудят на заседании кабмина.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Правительство Молдовы на заседании в среду рассмотрит вопрос о присвоения Международному аэропорту Кишинева имени Евгения Доги.

Сообщается, что соответствующий документ, разработанный Министерством инфраструктуры и регионального развития, будет представлен на одобрение кабмина. Авторы инициативы утверждают, что присвоение имени Евгения Доги главной воздушной гавани страны укрепит национальную гордость, отразит признание культурных ценностей в общественном пространстве и будет способствовать продвижению художественного наследия Молдовы.

«Присвоение аэропорту имени деятеля культуры мирового масштаба сделает аэропорт символом в том числе молдавского художественного и духовного наследия. Имя композитора будет вызывать интерес и любопытство иностранных туристов, посещающих страну, способствуя развитию ее культурному имиджу страны. Дога был фигурой, которую ценило все общество, независимо от политических взглядов или этноса, такой жест будет способствовать национальному единству и общей гордости», — отметили авторы инициативы.

Они подчеркнули, что во всем мире существует распространённая практика присвоения международным аэропортам имен выдающихся национальных деятелей. Примерами служат аэропорт имени Фредерика Шопена в Варшаве, аэропорт имени Шарля де Голля в Париже, аэропорт имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке.

«Молдова последует этой международно признанной модели, отмечая свои культурные ценности», — говорится в проекте постановления.

В документе также указано, что переименование не повлечет за собой дополнительных финансовых расходов их бюджета страны или какого-либо другого.

Композитор Евгений Дога скончался в Кишиневе третьего июня на 89-м году жизни. Идея о присвоении его имени кишиневскому аэропорту возникла в общественном пространстве еще при жизни композитора, однако тогда отклика у властей Молдовы не встретила.