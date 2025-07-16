Правительство рассмотрит вопрос о переименовании кишиневского аэропорта

«Присвоение аэропорту имени деятеля культуры мирового масштаба сделает аэропорт символом в том числе молдавского художественного и духовного наследия. Имя композитора будет вызывать интерес и любопытство иностранных туристов, посещающих страну, способствуя развитию ее культурному имиджу страны. Дога был фигурой, которую ценило все общество, независимо от политических взглядов или этноса, такой жест будет способствовать национальному единству и общей гордости», — отметили авторы инициативы.