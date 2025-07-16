Еще в двух районах Волгоградской области появятся новые онкоцентры

Всего региональная служба области включает в себя 14 онкоцентров — их сеть развивают с 2019 года. Площадки укомплектованы компьютерными и магнитно-резонансными томографами, рентгенологическими установками, в числе которых маммографы и флюорографы, а также эндоскопическими комплексами и ультразвуковыми аппаратами. В случае необходимости возможно проведение телемедицинских консультаций, в ходе которых тактики обследования и лечения определяется с участием медиков областного центра.