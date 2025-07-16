Еще в двух районах Волгоградской области появятся новые онкоцентры

Еще два онкологических центра появится в Волгоградской области в ближайшее время. Их планируют открыть в Жирновском и Котельниковском районах, сообщают в администрации региона.
Всего региональная служба области включает в себя 14 онкоцентров — их сеть развивают с 2019 года. Площадки укомплектованы компьютерными и магнитно-резонансными томографами, рентгенологическими установками, в числе которых маммографы и флюорографы, а также эндоскопическими комплексами и ультразвуковыми аппаратами. В случае необходимости возможно проведение телемедицинских консультаций, в ходе которых тактики обследования и лечения определяется с участием медиков областного центра.
Пока центры амбулаторной онкологической помощи есть не во всех районах. Так, введенный в эксплуатацию в 2024 году ЦАОП в Урюпинске обслуживает также пациентов из Алексеевского, Нехаевского, Новониколаевского и Новоаннинского районов.
По данным облздрава, с начала 2025 года в ЦАОПах региона прошли обследования 59,7 тысяч пациентов. Больше — в центрах на базе волгоградских поликлиник №№ 28, 2 и 15 — 9 667, 7 814 и 7 497 человек соответственно.
«Благодаря ранней диагностике более 66% злокачественных новообразований выявляется на начальных стадиях, в результате лечение становится значительно эффективнее», — подчеркивают в комитете.