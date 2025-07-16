Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть аварийных домов полностью расселили в Калининском районе Новосибирска

В новое жилье переехали 128 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Калининском районе Новосибирска полностью расселили шесть аварийных домов — № 28, 30, 32, 36, 38 и 40 по улице Игарская. В новые квартиры переехали 128 человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Максим Кудрявцев.

— Работу проводим в рамках комплексного развития территории между улицами Игарская и Фадеева. Проект охватывает участок, площадь которого составляет порядка 5,5 гектара. Планируется расселить и снести аварийные дома и нежилые здания, — добавил мэр.

На освободившейся территории построят новые современные дома, детский сад на 180 мест, а также офисы и магазины.