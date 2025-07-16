Шесть аварийных домов полностью расселили в Калининском районе Новосибирска

В Калининском районе Новосибирска полностью расселили шесть аварийных домов — № 28, 30, 32, 36, 38 и 40 по улице Игарская. В новые квартиры переехали 128 человек. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Максим Кудрявцев.