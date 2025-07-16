НГУ и S7 Group договорились готовить кадры для авиации

Новосибирский государственный университет и S7 Group подписали соглашение о партнёрстве. Университет будет готовить специалистов с учётом потребностей компании, а выпускники смогут проходить практику и трудоустраиваться в S7 в Новосибирской области и других регионах. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.
Сотрудничество охватит направления бизнес-информатики, экономики и менеджмента. Студенты получат возможность обучаться по обновлённым программам, участвовать в научных проектах и посещать мероприятия от компании — хакатоны, лекции и дни открытых дверей.
Кроме того, S7 поможет университету в развитии инновационного кампуса и создании комфортной среды для учёбы и жизни студентов. Поддержка будет касаться и привлечения абитуриентов.