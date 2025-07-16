НГУ и S7 Group договорились готовить кадры для авиации

Новосибирский государственный университет и S7 Group подписали соглашение о партнёрстве. Университет будет готовить специалистов с учётом потребностей компании, а выпускники смогут проходить практику и трудоустраиваться в S7 в Новосибирской области и других регионах. Об этом сообщает пресс-служба НГУ.