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РИАН: Самарской семье потребуется 3,5 года, чтобы накопить на квартиру в 60 кв.м

Согласно новому исследованию, жители Самарской области могут приобрести жильё быстрее, чем несколько лет назад.

Согласно новому исследованию, жители Самарской области могут приобрести жильё быстрее, чем несколько лет назад. Для покупки квартиры площадью 60 квадратных метров семье с одним ребёнком теперь потребуется около 3,5 лет накоплений, сообщает РИА Новости.

Как считали:

Аналитики использовали данные за май 2025 года, учитывая среднюю зарплату по региону, прожиточный минимум на взрослого и ребёнка, обязательные расходы и максимально возможную сумму ежемесячных накоплений. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке в апреле составила 116 тысяч рублей.

Что изменилось:

В 2021 году аналогичный расчёт показывал необходимость 7 лет накоплений;

Сейчас Самарская область занимает 34 место в рейтинге доступности жилья;

В расчётах учитывался банковский депозит со средней ставкой по округу.

Специалисты пояснили, что исследование отражает потенциальные возможности семей при условии минимальных трат и стабильного дохода. Реальные сроки могут отличаться в зависимости от конкретной финансовой ситуации.

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