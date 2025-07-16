РИАН: Самарской семье потребуется 3,5 года, чтобы накопить на квартиру в 60 кв.м

Согласно новому исследованию, жители Самарской области могут приобрести жильё быстрее, чем несколько лет назад. Для покупки квартиры площадью 60 квадратных метров семье с одним ребёнком теперь потребуется около 3,5 лет накоплений, сообщает РИА Новости.
Как считали:
Аналитики использовали данные за май 2025 года, учитывая среднюю зарплату по региону, прожиточный минимум на взрослого и ребёнка, обязательные расходы и максимально возможную сумму ежемесячных накоплений. Стоимость квадратного метра на вторичном рынке в апреле составила 116 тысяч рублей.
Что изменилось:
В 2021 году аналогичный расчёт показывал необходимость 7 лет накоплений;
Сейчас Самарская область занимает 34 место в рейтинге доступности жилья;
В расчётах учитывался банковский депозит со средней ставкой по округу.
Специалисты пояснили, что исследование отражает потенциальные возможности семей при условии минимальных трат и стабильного дохода. Реальные сроки могут отличаться в зависимости от конкретной финансовой ситуации.
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