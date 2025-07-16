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В «Ростехе» раскрыли особенности комплекса «Искандер»

Оперативно-тактический комплекс «Искандер» и ракеты к нему, обладают характеристиками, которые выгодно отличают их от аналогов производства НАТО. Об особенностях «Искандера» рассказали в пресс-службе госкорпорации «Ростех».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Комплекс «Искандер» характеризуется высокой эффективностью — одна ракета способна ликвидировать несколько объектов, рассредоточенных по территории, пишут «РИА Новости».

Ракеты комплекса успешно достигают поставленных целей. «Точность, воздушный подрыв за доли секунд от точки попадания, плотность поля осколков и могущество ударной волны позволяют уничтожать одним боеприпасом сразу десятки объектов на большой площади», — уточнили в «Ростехе». В госкорпорации подчеркнули, что цели, атакованные российскими комплексами, «принципиально не подлежат восстановлению».

При ударе «Искандером» противнику нечем ответить. Пока в других странах нет систем, способных отразить атаки комплекса. Ракета «Искандера» обладает сверхманевренностью, она летит с колоссальной скоростью, при этом предугадать ее траекторию невозможно — слишком непредсказуема и сложна линия движения. В госкорпорации уточнили, что подавляющее большинство зенитных ракет, стоящих на вооружении стран НАТО, не в состоянии выдержать такие же перегрузки при маневрах.

«Искандер» — это оперативно-тактический ракетный комплекс, который состоит из пусковой установки, заряжающей машины, командного пункта, ремонтной машины, машины жизнеобеспечения, машины разведки и пр. Комплекс доставляет тактическое, в том числе ядерное, оружие и ведет борьбу с системами ПВО противника.

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