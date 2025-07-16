В «Ростехе» раскрыли особенности комплекса «Искандер»

При ударе «Искандером» противнику нечем ответить. Пока в других странах нет систем, способных отразить атаки комплекса. Ракета «Искандера» обладает сверхманевренностью, она летит с колоссальной скоростью, при этом предугадать ее траекторию невозможно — слишком непредсказуема и сложна линия движения. В госкорпорации уточнили, что подавляющее большинство зенитных ракет, стоящих на вооружении стран НАТО, не в состоянии выдержать такие же перегрузки при маневрах.