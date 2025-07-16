Казахстанцев обяжут декларировать авто

Это требование распространяется на тех, кто в течение отчетного периода приобрел имущество, стоимость которого превышает порог. Покупка подлежит декларации несмотря на приобретение резидентом вне страны.
Данное положение вступает в силу «задним числом» — с 1 января 2025 года. Это означает, что автомобили, купленные с начала года и далее, подлежат декларированию. Речь идет об автотранспорте, цена которого превышает 20 тыс. МРП (78,6 млн тенге или примерно $148,6 тыс.) Декларацию о доходах и имуществе следует подавать по месту жительства.
Срок подачи — не позднее 15 сентября года, следующего за отчетным календарным годом. То есть сведения за 2025 год необходимо будет предоставить до 15 сентября 2026 года.
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