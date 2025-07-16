Казахстанцев обяжут декларировать авто

Данное положение вступает в силу «задним числом» — с 1 января 2025 года. Это означает, что автомобили, купленные с начала года и далее, подлежат декларированию. Речь идет об автотранспорте, цена которого превышает 20 тыс. МРП (78,6 млн тенге или примерно $148,6 тыс.) Декларацию о доходах и имуществе следует подавать по месту жительства.