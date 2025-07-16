Учтут каждое дерево: как будут строить новые водохранилища в Крыму

Мартовское водохранилище для снабжения Ялты будет построено на реке Марта в Бахчисарайском районе. Его объем — до 6,5 млн кубометров, глубина — 24−30 метров. Вода оттуда будет перебрасываться в Загорское, потом в Счастливенское водохранилище и по существующему туннелю будет подаваться на Ялту.