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Самарцы могут вернуть более миллиона рублей: секреты максимального кешбэка

По данным экспертов, россияне ежегодно могут получать до 500 миллиардов рублей в виде кешбэка — частичного возврата денег за покупки.

По данным экспертов, россияне ежегодно могут получать до 500 миллиардов рублей в виде кешбэка — частичного возврата денег за покупки. Однако, чтобы максимизировать выгоду, важно правильно распределять средства между разными банками и картами.

Используйте несколько карт с разными категориями кешбэка — так вы сможете получать повышенный возврат в различных сферах (супермаркеты, АЗС, путешествия и т. д.).

Выбирайте премиальные тарифы — они дают повышенный процент кешбэка, но требуют поддержания минимального баланса и активного использования карты.

Следите за изменениями условий — банки периодически корректируют программы лояльности, поэтому важно вовремя адаптироваться.

Константин Цыганков, экономический аналитик телеканала «Москва 24», отмечает, что чтобы получать значительный кешбэк, нужно стать премиальным клиентом банка и активно пользоваться картой. Важно соблюдать правила программ лояльности — не пытаться обойти систему, иначе можно столкнуться с блокировками или юридическими последствиями.

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