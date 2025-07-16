Беларусь нарастила объем грузоперевозок с Россией и Китаем

МИНСК, 16 июл — Sputnik. В Беларуси существенно вырос спрос на автомобильные грузоперевозки по всем направлениям — экспортные, импортные, а также внутри страны. Такую информацию озвучила международная «Биржа грузоперевозок ATI.SU».
Данная тенденция наметилась во втором квартале 2025 года. За апрель-июнь спрос на импортные перевозки в Беларусь вырос на 55% (если сравнивать с тем же периодом 2024-го). Экспортные подросли на 23%, внутренние на 39%.
Если брать первое полугодие, то количество экспортных рейсов увеличилось на 18%. Наибольшую динамику определяет российское направление — число заявок на перевозки в соседнюю страну выросло на 21% за январь-июнь. Схожая ситуация с Казахстаном: плюс 20% за шесть месяцев 2025-го.
Цены на грузоперевозки в экспортном исполнении во втором квартале снизились на 10%, а за первое полугодие — на 15%.
«В первом квартале мы также наблюдали падение цен на экспортные и внутренние перевозки. Во втором квартале снижение ставок замедлилось, однако вопросы рентабельности по-прежнему стоят остро для перевозчиков», — прокомментировала ситуацию директор белорусского представительства «Биржи грузоперевозок ATI.SU» Татьяна Солдатенко.
Внутренние и импортные рейсы.
Спрос на внутренние перевозки также демонстрирует рост: количество заявок на перевозки выросло на 15% за январь-июнь. Во втором квартале рост оказался еще более существенным: плюс 39% в годовом выражении и плюс 55% по сравнению с первым кварталом. Однако цены снизились на 22% по итогам полугодия.
Количество импортных перевозок тоже увеличилось, безусловным лидером в этом сегменте является Россия. Рост перевозок из этой страны составил +71% в первом полугодии и +55% во втором квартале. Но если сравнивать с январем-мартом, то в апреле-июне было отмечено снижение на 24%. Вероятно, это связано с укреплением российского рубля, что снизило рентабельность поставок из РФ.
Цены на импортных рейсах выросли на 20% за первые полгода.
Наилучшую динамику показали перевозки из Китая. На этом направлении зафиксирован почти четырехкратный рост по числу заявок — как по итогам полугодия, так и по итогам второго квартала. Специалисты биржи предположили, что это связано с частичным решением проблемы с платежами в КНР, наблюдавшимися в начале 2025 года.