Беларусь нарастила объем грузоперевозок с Россией и Китаем

Количество импортных перевозок тоже увеличилось, безусловным лидером в этом сегменте является Россия. Рост перевозок из этой страны составил +71% в первом полугодии и +55% во втором квартале. Но если сравнивать с январем-мартом, то в апреле-июне было отмечено снижение на 24%. Вероятно, это связано с укреплением российского рубля, что снизило рентабельность поставок из РФ.