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Росимущество получило доли в шести активах Струкова

ЧЕЛЯБИНСК, 16 июля, ФедералПресс. Шесть активов, связанных с бизнесом Константина Струкова, перешли в федеральную собственность.

«Данные ЕГРЮЛ подтверждают передачу Росимуществу долей в компаниях “Бизнес-Актив” (100%), “Хоум” (100%), “Арбат-Сити” (45% и 35%), агрокомплексе “Экомодуль” (67% + 33% через “Хоум”), а также по 1% в “Погрузочно-Транспортное Управление” и “Коркинский Экскаваторо-Вагоноремонтный Завод” (остальные 99% в каждой также контролируются “Хоумом”)», — сообщает корреспондент «ФедералПресс» со ссылкой на сайт.

Это расширяет перечень активов, переданных государству по решению Советского райсуда Челябинска от 11 июля о национализации холдинга «Южуралзолото». Ранее под госуправление перешли ключевые структуры Струкова, включая управляющую компанию ЮГК.