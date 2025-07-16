Росимущество получило доли в шести активах Струкова

«Данные ЕГРЮЛ подтверждают передачу Росимуществу долей в компаниях “Бизнес-Актив” (100%), “Хоум” (100%), “Арбат-Сити” (45% и 35%), агрокомплексе “Экомодуль” (67% + 33% через “Хоум”), а также по 1% в “Погрузочно-Транспортное Управление” и “Коркинский Экскаваторо-Вагоноремонтный Завод” (остальные 99% в каждой также контролируются “Хоумом”)», — сообщает корреспондент «ФедералПресс» со ссылкой на сайт.