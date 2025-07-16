Российские компании массово покидают Казахстан

С 1 апреля по 1 июля количество действующих предприятий в Казахстане с учредителями из РФ уменьшилось на 728 единиц, достигнув 17,6 тыс. компаний. Это самое сильное снижение с начала 2019 года.
Отрицательная динамика наблюдается уже пятый квартал подряд и только усиливается. С апреля 2024 года российский бизнес в РК сократился на 2,1 тыс. предприятий, постепенно возвращаясь к докризисным уровням — после всплеска в 2022 году, вызванного войной на Украине.
Интересно, что спад затронул все сферы деятельности, но на торговлю и IT пришлось 55% общего снижения. Тем не менее Россия остается лидером среди стран по числу действующих в Казахстане предприятий.
В то же время число узбекистанских компаний в Казахстане за три месяца возросло на 527 — до 5,4 тыс. предприятий. Рост обеспечен в основном за счет сферы прочих услуг.
Число китайских компаний увеличилось на 503 — до 4,5 тыс. предприятий. При этом 40% роста обеспечила сфера торговли.
В целом общее число иностранных предприятий в Казахстане за квартал снизилось на 254 единицы — до 44,7 тыс. компаний.