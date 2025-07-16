Российские компании массово покидают Казахстан

Отрицательная динамика наблюдается уже пятый квартал подряд и только усиливается. С апреля 2024 года российский бизнес в РК сократился на 2,1 тыс. предприятий, постепенно возвращаясь к докризисным уровням — после всплеска в 2022 году, вызванного войной на Украине.