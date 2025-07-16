Самарская область стала лидером РФ по обеспечению жильем детей-сирот

Самарская область заняла первое место в стране по темпам жилищного обеспечения детей-сирот по итогам полугодия. Об этом сообщил министр строительства региона Александр Фомин.
По решению губернатора Вячеслава Федорищева бюджет на жилье для детей-сирот был увеличен почти вдвое до 3,5 миллиарда рублей в год. План на текущий год выполнен на 56%, а к 2027 году очередь должна быть полностью ликвидирована.
Всего в этом году в регионе планируется сдать свыше 1,65 миллиона квадратных метров жилья. На данный момент выполнено более 30% от годового плана. В 2026—2027 годах показатели останутся на аналогичном уровне, при этом особое внимание будет уделяться развитию социальной инфраструктуры: строительству поликлиник, школ и детских садов.
Напомним, 18−20 июля в селе Страхово Борского района Самарской области состоится II Всероссийский фестиваль «Встречи в Аксаковской усадьбе 2025». Это масштабное мероприятие пройдет на территории бывшей усадьбы самарского, оренбургского и уфимского губернатора Григория Сергеевича Аксакова.
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