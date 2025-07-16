В Петербург поставят более 500 автобусов и электробусов на сумму свыше 9 млрд рублей

Электробусы разделятся на два этапа поставки: 66 машин придут до конца текущего года, остальные в первом квартале 2026 года. Вместе с ними в город поступят еще 120 автобусов «гармошек». Общий объем финансирования проектов превысил 9,4 миллиарда рублей.