Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербург поставят более 500 автобусов и электробусов на сумму свыше 9 млрд рублей

Петербург примет более 500 современных транспортных единиц, включая автобусы и электробусы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Среди новинок — 100 электробусов производства Беларуси модели МАЗ-303E23, оснащенных мощными аккумуляторами. Они способны проезжать до 250 километров без дополнительной зарядки. Первый тестовый образец уже успешно проходит испытания на маршруте № 76.

Электробусы разделятся на два этапа поставки: 66 машин придут до конца текущего года, остальные в первом квартале 2026 года. Вместе с ними в город поступят еще 120 автобусов «гармошек». Общий объем финансирования проектов превысил 9,4 миллиарда рублей.