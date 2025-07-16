Омичи рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Согласно последним данным, средняя сумма, необходимая для ощущения счастья в Омске, составляет 235 тысяч рублей. Это больше, чем в сентябре 2024 года (225 тысяч рублей) и значительно выше, чем в апреле того же года, когда «счастье» оценивалось в 215 тысяч рублей.
Для россиян старше 18 лет средняя необходимая сумма для счастья составляет 257 тысяч рублей в месяц. Это на 3% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 47% больше, чем 10 лет назад. Женщины оценивают сумму для счастья в 235 тысяч рублей, а мужчины — в 280 тысяч рублей. Интересно, что с возрастом запросы увеличиваются: среди молодёжи до 24 лет эта сумма составляет 192 тысячи рублей, а среди россиян старше 45 лет — 272 тысячи.
Люди с более низким доходом (менее 50 тысяч рублей в месяц) считают, что для счастья им достаточно 200 тысяч рублей, в то время как респонденты с доходом от 100 тысяч рублей оценивают свою «счастливую» сумму в 300 тысяч рублей.
Запросы также растут с уровнем образования: среди людей с высшим образованием сумма для счастья составила 287 тысяч рублей, в то время как у закончивших средне-специальные учебные заведения — 221 тысяча рублей.