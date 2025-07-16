Омичи рассказали, сколько денег им нужно для счастья

Для россиян старше 18 лет средняя необходимая сумма для счастья составляет 257 тысяч рублей в месяц. Это на 3% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 47% больше, чем 10 лет назад. Женщины оценивают сумму для счастья в 235 тысяч рублей, а мужчины — в 280 тысяч рублей. Интересно, что с возрастом запросы увеличиваются: среди молодёжи до 24 лет эта сумма составляет 192 тысячи рублей, а среди россиян старше 45 лет — 272 тысячи.