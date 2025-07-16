Крупный омский завод массово ищет сотрудников на зарплату от 100 до 310 тысяч рублей

Как обратил внимание «СуперОмск», по состоянию на май-июнь 2025 года на заводе имени Баранова открыты десятки вакансий. По многим из них зарплата превышает 100 тысяч рублей. Так, контролеру качества, по данным портала службы занятости, предлагают от 270 до 310 тысяч рублей в месяц, главному металлургу — от 165 до 215 тысяч рублей, до 140 тысяч рублей могут получать шлифовщики, до 120 тысяч рублей — мастера участка. На «Омсктрансмаше» зарплата по ряду вакансий превышает 80 тысяч рублей.