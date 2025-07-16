В Волгоградской области изменят правила назначения пенсий для чиновников

Изменения планируют внести в региональный закон по инициативе областной думы, следует из официального документа.
В настоящее время право на пенсию за выслугу лет имеют чиновники с минимальным установленным стажем госслужбы, а также с суммарным временем замещения государственных должностей, при этом размер надбавки зависит от продолжительности службы: менее 1 года — 0,1% от среднемесячного денежного содержания, 1−5 лет — 1%, 5−10 лет — 5%, свыше 10 лет — 30%.
В новом варианте начисления будет предусмотрено повышение пенсионных выплат на 3% среднемесячного денежного содержания за каждый полный год службы сверх минимального требуемого срока, что сделает пенсии более доступными для большего числа госслужащих.
Ранее назначение пенсии было возможно только при стаже не менее 10 лет, теперь планируется отмена этого ограничения, что позволит получать выплаты даже при менее чем годичной службе — доля от среднемесячного дохода будет пропорциональна стажу.
Ожидается, что законопроект вскоре будет рассмотрен депутатами регионального парламента.