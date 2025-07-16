В Волгоградской области изменят правила назначения пенсий для чиновников

В настоящее время право на пенсию за выслугу лет имеют чиновники с минимальным установленным стажем госслужбы, а также с суммарным временем замещения государственных должностей, при этом размер надбавки зависит от продолжительности службы: менее 1 года — 0,1% от среднемесячного денежного содержания, 1−5 лет — 1%, 5−10 лет — 5%, свыше 10 лет — 30%.