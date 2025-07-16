В Севастополе стартовал сезон арбузов и дынь

Напомним, покупка арбузов и дынь у автомобильных дорог, на стоянках и других несанкционированных местах связаны с серьезным риском для здоровья. Продукция, предлагаемая там, не проходит обязательного ветеринарного контроля, не имеет документов о безопасности, часто хранится и транспортируется в ненадлежащих условиях и может содержать повышенное количество нитратов.